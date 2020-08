Dow-Jones-Index – Zickzack, hin und her

Die wichtigsten Aktienindizes in den Vereinigten Staaten stagnierten heute im vorbörslichen Handel. Technologieaktien zogen am Donnerstag die wichtigsten US-Indizes nach oben, da eine Handvoll Unternehmen weiterhin die Hausse befeuern.

Dow Jones Kurs

In dieser Woche hat sich der breite Markt bisher seitwärts bewegt, nachdem der S&P 500 Anfang der Woche ein Rekordhoch erreicht hatte. Investoren haben sich wieder in Technologie- und "Stay-at-home"-Aktien zurückgezogen, da es Anzeichen dafür gibt, dass sich die wirtschaftliche Erholung weiter hinziehen könnte. Die meisten Anleger warten auf neue fiskalpolitische Impulsen für die US-Wirtschaft. Am Donnerstag fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten in den USA schlecht aus. Über 1 Million neue Arbeitslosenanträge wurden verzeichnet. Der Arbeitsmarkt in den USA ist weiterhin in einer schweren Depression.