Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich aktuell sehr darüber freuen, dass das derzeitige Niveau an der Börse gehalten werden kann. Dies liegt unter anderem an der steigenden Bedeutung der Produkte von Plug Power.

Als einer der wichtigsten Partner gilt Walmart. Diese konnten ihre E-Commerce Umsätze im letzten Quartal um unglaubliche 100 Prozent steigern. Doch was hat Plug Power damit zu tun? Derzeit werden 30 Prozent der Waren mit Brennstoffzellen-Gabelstablern von Plug Power transportiert. Der absolute Wahnsinn!

Zwar sinkt der Aktienkurs minimal um 0,09 Euro und 0,8 Prozent, doch ist der derzeitige Aktienkurs weiterhin als überragend zu beschreiben. Dieser liegt somit aktuell bei knapp 11,40 Euro. Dies ist somit der zweithöchste Wert seit Börsenstart, eine absolute Top-Leistung. Wir dürfen gespannt sein, wann Plug Power neue Meilensteine setzen kann.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen