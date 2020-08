Diese Nachricht dürfte insbesondere die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers freuen. Denn die Teilnahme an einem Großprojekt dürfte nicht nur an der Börse für neuen Schwung sorgen. Zudem wird gespannt auf die Bekanntgabe der Quartalszahlen gewartet.

Demnach ist Nel ASA Teil am Aufbau einer 1,3 GW umfassenden Produktionsstätte für nachhaltige Treibstoffe. Die bekanntesten Unternehmen Dänemarks sind ebenso beteiligt, um einen neuen Impuls in der Dänischen Wirtschaft zu setzen. Die Quartalszahlen werden aller Voraussicht nach am 26.8. veröffentlicht.

Der Aktienkurs scheint zum Ende der Woche davon zu profitieren und steigt entsprechend um 0,02 Euro und knapp über einem Prozent. Dadurch liegt der Kurs derzeit bei knapp 1,87 Euro. Das kurzfristige Ziel sollte das Erreichen der 2-Euro-Marke sein, was nun wieder in Reichweite sein sollte.

