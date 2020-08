Die Ankündigung einer außerordentlichen Hauptversammlung bei Schaeffler, die neues genehmigtes Kapital schaffen soll, kommt am Markt nicht gut an. Die dadurch wahrscheinlicher werdende Kapitalerhöhung bei dem Autozulieferer drückt den Kurs der Aktie. Stand das Papier vor dieser Information bei rund 6,65 Euro, so verlor die Aktie in der Folge mehr als einen Euro. Aktuell steht die Aktie von Schaeffler bei 5,43 Euro. Das ist ein ...