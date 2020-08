Feierstimmung herrscht heute bei allen CTS Eventim-Aktionären. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund null Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 36,52 EUR liegt der Hochpunkt. Die Spannung bei CTS Eventim ist also kaum zu überbieten.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Leerverkäufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, können durch den Kursanstieg nämlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die CTS Eventim ohnehin im Depot haben.

