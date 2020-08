NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Wochenende geht es beim Dow Jones Industrial mit angezogener Handbremse nach oben. Mit Rückendeckung positiv ausgefallener Konjunkturindikatoren schaffte es der Index am Freitag nach zähem Start ein Stück weit ins Plus. Nach etwas mehr als einer Handelsstunde kletterte er um 0,23 Prozent auf 27 804,46 Punkte. Der Leitindex steuert damit in dieser Woche aber noch auf ein halbes Prozent Minus zu. Seit Tagen bewegt er sich in einer Seitwärtsspanne zwischen 27 650 und 28 000 Punkten.

Einen Tick mehr Optimismus streuten anhaltende Hoffnungen auf einen Impfstoffkandidaten in der Corona-Krise und frische Einkaufsmanagerdaten aus den USA unter die Anleger. Letztere übertrafen die Erwartungen von Experten, nachdem zuletzt die US-Notenbank Fed noch die Unsicherheit erhöht hatte. In der Eurozone hatten ähnliche Daten zuvor noch ein durchwachsenes Bild abgegeben.