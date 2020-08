Stimmungsindikatoren von beiden Seiten des Atlantiks galten zu Wochenschluss als wegweisend für die Börsen - in Europa negativer als in den USA, wo sich der Dow Jones Industrial im frühen New Yorker Handel besser entwickelte als die europäischen Leitindizes. Der französische Cac 40 fiel um 0,30 Prozent auf 4896,33 Zähler. Der Londoner FTSE 100 gab um 0,19 Prozent auf 6001,89 Punkte nach.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag nach schwankendem Verlauf mit Verlusten geschlossen. Der EuroStoxx , der zwischenzeitlich mit 3221 Punkten auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen gefallen war, aber auch zeitweise im Plus gestanden hatte, sank am Ende um 0,43 Prozent auf 3259,75 Punkte. Im Wochenverlauf hat er damit 1,4 Prozent verloren.

In der Eurozone war der viel beachtete Einkaufsmanagerindex des Instituts Markit im August überraschend und deutlich gefallen, in den Vereinigten Staaten dagegen wusste der entsprechende Index positiv zu überraschen. Laut Analyst David Madden vom Broker CMC Markets befürchten Börsianer nun, dass sich die Erholung der Wirtschaft in der Eurozone abkühlt.

Auf Unternehmensseite wagten sich die Anleger am Freitag wieder zurück in die Tourismuswerte, die durch die Corona-Pandemie arg in Bedrängnis geraten waren. Im europaweiten Sektorranking hatte die Branche mit einem Anstieg um 3 Prozent bei ihrem Teilindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 ganz klar die Nase vorn.

Davon profitierten diverse Fluggesellschaften, aber auch der Buchungssoftware-Anbieter Amadeus IT , der mit einem Anstieg um 1,4 Prozent zum Spitzenreiter im EuroStoxx wurde. In Paris setzten sich die Anteile des Hotelkonzerns Accor mit einem Anstieg um gut vier Prozent an die Spitze des Cac 40 . Papiere des Reisekonzerns Tui erholten sich in London um fast fünf Prozent.

In Zürich schlossen sich die Aktien des Flughafens Zürich mit einem Anstieg um 0,7 Prozent dem freundlichen Branchenumfeld im Reisesektor an. Zwar hatte der Flughafenbetreiber wegen des Zusammenbruchs des Flugverkehrs in der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr rote Zahlen geschrieben, diese waren laut Analysten aber besser ausgefallen als befürchtet.

Auf den Reisesektor folgten im Sektorenranking mit größerem Abstand die Bauwerte mit einem Anstieg um 0,6 Prozent bei ihrem Teilindex. Aus der Branche gewannen die Papiere von Kingspan in London nach Zahlen mehr als neun Prozent. Das Unternehmen musste zwar einen Umsatz- und Ergebniseinbruch hinnehmen und kündigte eine Überprüfung seiner Ausschüttungspolitik an. Das Management überzeugte den Markt aber mit der Aussage, eine aufgestaute Nachfrage entfalte sich nach dem Lockdown.

Letzter in der Branchentabelle waren die Automobilwerte, die gemessen am Stoxx Europe 600 Autos & Parts um gut ein Prozent fielen./tih/he