Nach diesem Abverkauf heißt es jetzt erst einmal aufpassen. AIXTRON marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund zwei Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieser markante Punkt wurde bei 9,92 EUR ausgelotet. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Anleger, die von den Geschäftsaussichten von AIXTRON überzeugt sind, könnten die aktuellen Kurse zum Einstieg nutzen. Denn heute weiß niemand, ob Sie die Aktien noch einmal so günstig bekommen. Wem die ganze Sache nicht geheuer ist, kann sich heute auf die Schulter klopfen und vielleicht sein Baisse-Engagement verstärken.

