ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht nachgegeben. Nach einem freundlichen Vormittag rutschten die Kurse am kleinen Eurex-Verfall ab Mittag vorübergehend tiefer ins Minus, ehe am Nachmittag eine festere Eröffnung der US-Börsen die hiesigen Notierungen wieder etwas stützte. Insgesamt sei der Handelstag vor dem Wochenende ruhig verlaufen und von Vorsicht geprägt gewesen, hiess es in Händlerkreisen. Nach dem starken Mittwoch sei es deshalb wie schon am Vortag eher zu Gewinnmitnahmen gekommen.

Viele Gründe, um Aktien zu kaufen, machten Marktteilnehmer angesichts durchwachsener Konjunkturdaten nicht aus. So signalisierten die jüngsten Daten zur Stimmung der Unternehmen in Europa eine nur stockende Konjunkturerholung. Andererseits brachten neue Daten zum Verhalten der Einkaufsmanager in den USA etwas Hoffnung. Die insgesamt gedämpfte Stimmung wurde aber auch weiterhin von den geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China sowie den USA und Iran und auch von den hartnäckig weiter steigenden Zahlen der Corona-Fälle in der Schweiz und weltweit geprägt.