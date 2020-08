Nachdem der Reiseveranstalter aus Hannover am gestrigen Donnerstag eine heftige Klatsche auf dem Aktienmarkt erleben musste, konnte sich der Aktienkurs heute wieder gut erholen und dominiert den Markt mit einem satten Plus. Die Anleger scheinen ihr Vertrauen in diese Aktie und in dieses Unternehmen zurückgewonnen zu haben und sind trotz der gestrigen schlechten Nachrichten guten Mutes, dass diese Aktie wichtig bleiben wird!

Die aktuelle Lage rund um diese Aktie zeigt, dass sie krisenfest ist und auch in Zeiten wie diesen quasi unerschütterlich ist. Hier ist noch eine Menge zu holen und es gibt keinen Grund, sein Geld nicht in dieses Wertpapier zu stecken. TUI ist und bleibt einfach ein wichtiger Teilnehmer auf dem Aktienmarkt und steht dafür, sich in solchen Momenten nicht unterkriegen zu lassen. Es werden wieder positive Trends kommen!

Und genau aus diesem Grund ist das vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um in diese Aktie einzusteigen und hier sein Geld zu parken. Die Renditen sind, wie heute, hoch. Am heutigen Freitag schoss die Aktie nochmal um 3,81 Prozent nach oben und sicherte sich zum Wochenabschluss ein starkes Plus von 0,125 Euro. Der neue Wert dieser Anteilsscheine liegt dadurch bei satten 3,403 Euro!

Fazit: Kann TUI nochmal einen drauflegen? Oder geht es wieder bergab für den Touristikkonzern? Wir haben die Kurstafel analysiert. Was dabei herauskommt, sehen Sie hier.