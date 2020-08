PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Freitag ohne klare Richtung gezeigt. Leichten Anstiegen in Prag und Warschau standen kleinere Abgaben in Budapest und Moskau gegenüber.

Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,87 Prozent auf 896,70 Punkte. Gesucht waren hier erneut die Aktien des Softwarekonzerns Avast, die um 3,6 Prozent stiegen, und die Aktien des Stromerzeugers CEZ mit plus 1,8 Prozent. 1,1 Prozent schwächer schlossen dagegen die Titel der Komercni Banka .