Die Metro muss sich nach einem neuen Chef umsehen. Olaf Koch, derzeit Vorstandschef des Unternehmens, will seinen Vertrag nicht verlängern. Dieser läuft bis März 2022. Vielmehr will Koch schon zum Jahresende 2020 aus dem Konzern ausscheiden. Er hat den Aufsichtsrat über seinen Wunsch informiert. Das Gremium will sich zeitnah damit beschäftigen. ...