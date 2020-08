Salafisten, Dschihadisten, Gefährder bleiben gefährlich – So habe ich vor kurzem wie auch seit Jahren kontinuierlich und beständig gewarnt. Wir dürfen angesichts der angeblich sinkenden Zahl der islamistischen Gefährder in Deutschland nicht aufatmen und in Siegestaumel verfallen – der Kampf gegen den Salafismus und radikal Islamismus ist und bleibt ein Marathon und kein Kurzstreckensprint. Dass

Der Beitrag Gefahr islamistischer Anschläge nicht unterschätzen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Ismail Tipi.