eine der heißesten Explorationsgebiete im bergbaufreundlichen Kanada ist die Region „Goldenes Dreieck“ (Golden Triangle). Die Gegend beherbergt massivste Vorkommen, zahlreiche Weltklasse-Projekte und viele aktive Minen!

Es wurden dort bisher mehr als 130 Millionen Unzen Gold, 800 Millionen Unzen Silber und 40 Milliarden Pfund Kupfer entdeckt.

Und genau in diesem „Mega-Distrikt“ hat unsere Neuvorstellung still und heimlich ein mächtiges 24.589 Hektar umfassendes Projektportfolio zusammengestellt.

Heute bekommen Sie von uns eine exklusive Erstvorstellung dieser Tenbagger-Chance. Der anstehende Newsflow garantiert jede Menge Aufmerksamkeit und wird die Aktie deutlich anschieben! Sie müssen also vorab dabei sein, um vollumfänglich vom ansehenden Anstieg zu profitieren! Der Name unserer extrem aussichtsreichen NEUVORSTELLUNG ist:

Scottie Resources Corp. (TSX-V: SCOT, WKN: A2PBVN)

Wie Sie vielleicht wissen, werden die identifizierten Lagerstätten im Nordwesten von British Columbia oft von großen Porphyr-Kupfer-Gold-Systemen dominiert. Dazu gehört beispielsweise das massive „KSM-Projekt“ von Seabridge Gold oder das „Galore Creek“ Projekt aus dem Joint Venture zwischen Newmont und Teck.

Aber die Region beherbergt auch eine Vielzahl anders gearteter Lagerstättenarten. Dazu gehören auch extrem hochgradige Mineralisierungssysteme.

Die bekannteste Mine dieser Art ist Eskay Creek, eine vulkanogene Massivsulfidlagerstätte (VMS). Hier wurden über die Minenlaufzeit knapp 3,3 Mio. Unzen Gold und 160 Mio. Unzen Silber mit spektakulären hochgradigen Erzgraden extrem profitabel gefördert. Zwischen Januar 1995 und Dezember 2002 lagen die Werte bei 58,1 g/t Gold bzw. 2.635 g/t Silber. Absolute Weltklasse!

Eine andere hochgradige Mine ist Brucejack von Pretium Resources. Die Produktionsschätzungen für dieses Jahr liegen zwischen 325-365.000 Unzen Gold, und das bei Förderkosten zwischen 910-1.060 $. Hier wird bei aktuellen Goldpreisen ordentlich Geld verdient.

Warum haben wir eben die beiden hochgradigen Minen Eskay Creek und Brucejack erwähnt? Ganz einfach:

Scottie Resources Corp. (TSX-V: SCOT, WKN:A2PBVN) fokussiert sich auf ebensolche hochgradigen Mineralisierungssysteme und hat sich daher Landpakete in DIREKT ANGRENZENDER NACHBARSCHAFT ODER IN DER NÄHE von hochgradigen Lagerstätten wie dem „Red Mountain“ Projekt von Ascot Resources bzw. Pretium Resources gesichert!

Hintergrund zum Unternehmen:

Scottie Resources (TSX-V: SCOT, WKN:A2PBVN) besitzt eine 100%ige Beteiligung an der ehemaligen produzierenden hochgradigen Scottie Gold-Mine und kontrolliert weitere sehr aussichtsreiche Konzessionsflächen wie „Bow Property“ / „Summit Lake“, / „Cambria Projekt, „Sulu“ und dem „Stock Property“. Die Firma hält unglaubliche 24.589 Hektar umfassende Landpakete im Goldenen Dreieck.

Die Projekte von Scottie Resources liegen in erstklassiger Lage im „Goldenen Dreieck“ – in direkter Nähe zu Pretium Resources und Ascot Resources!

Quelle: Scottie Resources

Doch schauen wir zunächst kurz auf das wichtige „Scottie Mine Property“: Das Projekt liegt 32 km nördlich von Stewart und nur 27 km südlich der Brucejack Mine von Pretium Resources .

In der Scottie Untertage-Goldmine wurden zwischen 1981 bis 1985 insgesamt 95.426 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Gehalt von 16,2 g/t gefördert!

Interessante Randnotiz:

Das Unternehmen schätzt, dass bei den vorhandenen Abraumhalden (tailings) noch ca. 150.000 Tonnen mit einem durchschnittlich 2,1 Gramm Gold pro Tonne auf dem Grundstück liegen könnten. Das wäre ein Goldschatz von 10.127 Unzen und einem Marktwert von 19,2 Mio. USD (@ 1.900 USD pro Unze).

Wir können uns sehr gut vorstellen, dass Ascot Resources (nur ca. 10 km entfernt!) mit Kusshand diese Abraumhalden von Scottie als Blending-Material für die eigenen Verarbeitungsanlagen (Mühlen) abnehmen werden.

Scottie Resources Corp. (TSX-V: SCOT, WKN:A2PBVN) geht davon aus, dass auf dem diesem und weiteren firmeneigenen Projekten (z.B. Bow Properties, Summit Lake) noch ein großes Discovery-Potential für hochgradige Goldsysteme besteht. Die Scottie Gold Mine hat eine exzellente Infrastrukuranbindung: So führt eine Allwetter-Straße und eine Stromleitung direkt durch das Projekt.

Die früheren Minenbetreiber führten in den achtziger Jahren Bohrmaßnahmen mit Fokus auf die Aufrechterhaltung der Produktion durch und NICHT um die Tiefe und Gesamtgröße des Erzkörpers durch weiträumige Erkundungsbohrungen zu ermitteln. So lag die durchschnittliche Länge eines Bohrlochs nur bei 75,2 Metern.

Genau hier setzt das erfahrene Geologen-Team in der 2020er Bohrsaison an:

So werden auch mehrere tiefe Bohrlöcher auf diversen Bohrzielen niedergebracht, um das Potential der tieferen Regionen zu testen.

Wie das Unternehmen in einer Pressemeldung vom 9.Juli (Link hier) bekannt gab, umfasst das diesjährige voll finanzierte Bohrprogramm insgesamt 5.000 Meter auf diversen aussichtsreichen Zielen.

Aber es wird noch besser:

Am 13. August vermeldete das Unternehmen (Link hier), dass ein zweites Bohrgerät auf dem Scottie Gold Projekt in Einsatz kommt UND das Bohrprogramm auf insgesamt 7.000 Meter ausgeweitet wird!

Bradley Rourke, Präsident und CEO, kommentierte:

„Aufgrund unserer starken Finanzlage, der günstigen Marktbedingungen und der Fülle an Bohrzielen haben wir beschlossen, die Anzahl anlaufenden Bohrmetern in diesem Sommer zu erhöhen. Durch die Hinzufügung eines zweiten Bohrgeräts können wir neue potenzielle Zonen testen und die Kosteneffizienz beim Bohren von zusätzlichen Metern verbessern, da die gesamte Infrastruktur und das gesamte Personal bereits vorhanden sind.“

Quelle: Scottie Resources

Bereits das 2019er Bohrprogramm war sehr erfolgreich und es wurden diverse hochgradige Bohrintervalle getroffen: z.B.

Bohrziel „Blueberry Vein“: 7,44 g/t Gold über 34,78 Meter

Bohrziel „Scottie Gold Mine“ (M-Zone): 11,72 g/t Gold über 10,95 Meter

Bohrziel „Bend Vein“: 73,32 g/t Gold über 4,38 Meter

Quelle: Scottie Resources

Weitere 5 exzellente Bohrziele bei der Scottie Gold Mine identifiziert!

Das Unternehmen hat bereits in den letzten Jahren starke Bohrresultate abgeliefert, nun sind wir sehr auf die ersten Ergebnisse der diesjährige Bohrsaison gespannt. Per 13. August hat das Unternehmen bereits 10 Diamantbohrlöcher über 2.220 Meter gebohrt.

Die Gesellschaft hat die besten Voraussetzungen hochgradige Goldmineralisierungen zu finden!! Und jeder gute Bohrtreffer beim laufenden Bohrprogramm kann eine Neubewertung der Aktie auslösen!

Der Börsenwert der direkten Nachbarn Ascot Resources (aktuell 275,8 Mio. CAD) bzw. Pretium Resources (aktuell 2,9 Mrd. CAD) zeigen sehr schön dass enorm große Potential dieses hochspannenden Golddistrikts im bergbaufreundlichen Kanada auf!

Mit TOP- GOLD-EXPLORERN wie Scottie Resources (Börsenwert aktuell nur 46,8 Mio. CAD) haben Sie ein echtes Lottoticket mit Vervielfachungschance im Depot und dazu noch einen enormen Gold-Hebel!

Uns gefällt auch der Aktienkurs von Scottie Resources sehr gut – er befindet sich in einem soliden Aufwärtstrend!

Quelle: Stockcharts.com

Zusammenfassung der Highlights und Kaufargumente zu Scottie Resources Corp. TSX-V: SCOT, WKN: A2PBVN)

Extrem spannende Explorationsgesellschaft mit einem großen Projektportfolio (24.589 Hektar) in der bergbaufreundlichen kanadischen Provinz British Columbia (Region Goldenes Dreieck).

Hohes Explorationspotential auf den diversen Projekten. Das Flaggschiffprojekt „Scottie Gold Mine“ ist eine ehemalige hochgradige Goldmine mit vorhandener Infrastruktur (diverse Minenschächte, ein Untertage-Zugsystem usw.)

Das Unternehmen konnte bereits in der Vergangenheit über sensationelle Bohrergebnisse berichten. z.B. im Jahr 2019

Bohrziel „Blueberry Vein“: 7,44 g/t Gold über 34,78 Meter Bohrziel „Scottie Gold Mine“ (M-Zone): 11,72 g/t Gold über 10,95 Meter Bohrziel „Bend Vein“: 73,32 g/t Gold über 4,38 Meter

Hervorragendes, sehr erfahrenes Management-Team, dass von CEO Bradley Rourke geleitet wird. Herr Rourke hatte in den letzten 30 Jahren diverse Führungspositionen in der Bergbau,- Energie und Immobilienbranche inne. Zum Team gehört auch Dr. Thomas Mumford (VP Exploration), der zuvor an diversen Universitäten gelehrt hat.

Hervorragende Aktienstruktur: Wir schätzen, dass sich mehr als 50% der ausstehenden Aktien in festen Händen mit langfristigem Anlagefokus befinden . Diese extrem enge Aktienstruktur kann zu einer wahren Kursexplosion führen, wenn viele neue Anleger in die Aktie wollen. (Es besteht ein knappes Angebot!)

Niedrige Marktkapitalisierung (aktuell nur 46,8 Mio. CAD $) und damit sehr attraktiv bewertet! Der Aktienkurs kann sich schnell vervielfachen, wenn gute Bohrergebnisse veröffentlicht werden.

Ausreichend finanziert: Das Unternehmen verfügt nach einer erfolgreichen abgeschlossenen Kapitalerhöhung über genügend Kapital (ca. 5,4 Mio. CAD), um das diesjährige Explorationsprogramm mit Hochdruck voranzutreiben. Scottie Resources hat keine Schulden.

Zahlreiche Katalysatoren und Newsflow in naher Zukunft erwartet.

Weitere Infos finden Sie auch auf der Webseite des Unternehmens. Hier können Sie sich Ihr eigenes Bild zu diesem spannenden Edelmetall-Explorer machen: LINK

Name: Scottie Resources Corp. WKN: A2PBVN ISIN: CA81012R1064 Börsenkürzel Deutschland: SR8 Börsenkürzel Kanada (TSX.V): SCOT Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,42 CAD (TSX) bzw. 0,25 € in Frankfurt

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse CSE: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

