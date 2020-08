× Artikel versenden

Anlegerverlag Nel ASA: Glänzende Aussichten für Wasserstoffgiganten!

Nel ASA vermeldet die Teilnahme an einem Konsortium, das in Dänemark den Aufbau einer 1,3 Gigawatt umfassenden Produktionsstätte für nachhaltige Treibstoffe vorantreiben soll. Ein Auftrag, der es durchaus in sich hat, zumal Nel ASA vermutlich alleiniger Lieferant für die Elektrolysetechnik sein könnte. Anleger-Tipp: Ist das jetzt der Durchbruch für Nel ASA? Lesen Sie in unserer […]





