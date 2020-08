+++ Uber und Lyft deutlich abgehängt +++

Sehr geehrte Anleger,

Schauen Sie auch ab und zu auf den Aktienkurs von Tesla und sind den Tränen nahe? Nach weiteren 700% Kursplus in wenigen Monaten ist hier der Zug inzwischen leider abgefahren, denn die massiven Kurssteigerungen sind bereits durch!

Wer also richtig Geld machen will mit den Zukunftsthemen und Mega-Trends „Grüne Energie“ sowie „E-Mobilität“, der muss sich die nächste Tesla-Chance suchen! Und man muss vor allem eines sein: Früh daran! Denn die Erstinvestoren schöpfen nachweislich die größten Gewinne ab!

Profitieren Sie vom Tesla-Boom!

Neue Gewinner-Aktie erstmalig in Deutschland vorgestellt!

Am Ende dieses Artikels werden Sie die einmalige Chance haben, um sofort am Megatrend der Elektromobilität mit dem perfekten Vehikel maximal profitieren zu können!

Die Elektromobilität (auch E-Mobilität oder E-Mobility genannt) bezeichnet das Nutzen von Elektrofahrzeugen und gilt als zentraler Baustein eines nachhaltigen und klimaschonenden Verkehrssystems auf Basis erneuerbarer Energien, genauso wie es die Verkehrswende anstrebt.

Dafür werden Fahrzeuge genutzt, die einen Energiespeicher mitführen sowie einen Elektroantrieb verwenden. Neben dem Elektroauto gehören u.a. auch Elektroroller und Elektrofahrräder dazu, die einen reißenden Absatz finden. Es entsteht hier folglich ein gigantischer Markt, in den bereits Milliarden an Geldern fließen, aber nur eine begrenzte Anzahl an Anlagemöglichkeiten vorhanden ist!

Vor dem Hintergrund des sagenhaften Kursverlaufs von Tesla sowie der Multimilliardenbewertungen von Mobilitätsdienstleistern wie Uber, Lyft (Autos), Lime und Bird (E-Scooter) hat sich unser Research-Team auf die Suche begeben und ein Unternehmen ausfindig gemacht, dass gerade dabei ist, den E-Markt komplett aufzurollen.

Und im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen in diesem Sektor, die noch gewaltige Verluste schreiben und eine Kapitalrunde nach der anderen benötigen, steht dieses Unternehmen mit seinem genialen Konzept unmittelbar vor dem Break Even!

Exklusiver Geheimtipp!!! Unsere neu E-Mobility-Rakete macht vieles anders und besser! Man steht sogar kurz vor der Gewinnschwelle!

Bei unserer deutschlandweiten Erstvorstellung geht um LAST MILE HOLDINGS (WKN: A2P1HF; CA: MILE).

Last Mile ist ein technologiegetriebenes Mikromobilitätsunternehmen, das exklusive Mobilitätskonzepte für den städtischen Verkehr auf Basis von E-Mobilitätsvehikeln entwickelt und verwaltet, um Verkehrsstaus und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Die Firma ist gemessen an den Standorten bereits jetzt schon eines der größten Mikromobilitätsunternehmen in den USA und bietet ein breites Produktportfolio, darunter E-Bikes, E-Scooter, E-Trikes und Elektroroller an.

Last Mile Holdings (WKN: A2P1HF; CA: MILE) verfügt über ein Portfolio exklusiver und langfristiger Verträge zum Betrieb gemeinsamer Mobilitätssysteme an mittlerweile 35 Universitäten und 45 Gemeinden unter den Marken OjO und Gotcha.

Vor allem durch die Übernahme von Gotcha Mobility nutzt Last Mile die starke Marke und die große Kundenbasis, die über 10 Jahre im Mikromobilitätssektor aufgebaut wurde.

Quelle: Last Mile Holdings

Sie werden sicherlich schon von dem einen oder anderen Unternehmen aus dem E-Mobilitätssektor gehört haben oder deren E-Scooter sogar schon mal genutzt haben!

Die bekanntesten in den USA sind Lime oder Bird, die aber ausnahmslos dadurch auffallen, dass sie eine Kapitalrunde nach der anderen machen und haufenweise Geld verbrennen. Was schlichtweg daran liegt, dass das dahinter stehende Konzept überhaupt nicht ausgereift ist.

Denn was man in diesem Markt braucht ist:

Eine starke Marke mit einem positiv belegten Image, das auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz abzielt

Eine breite und diversifizierte Palette an Fahrzeugen

Exklusive und langfristige Verträge als wichtigster operativer Erfolgsfaktor

Eine reibungslos funktionierende Software und robuste Technologie-Plattform mit klaren Prozessabläufen für den Kunden

Genau diese Attribute treffen im höchsten Maße auf Last Mile zu. Während es bei der Konkurrenz ein unvergleichlicher Saustall ist, der sich in den Städten breit macht (siehe beispielhaft das Bild unten) und weder Firma noch Kunde durchblickt, sorgt Last Mile u.a. mit Fahrradständern und Sammelstellen dafür, dass zu jederzeit eine einwandfreie Nutzung ihrer Dienstleistung in Anspruch genommen werden kann.

Quelle: Berliner Abendblatt

LUKRATIV: Bereits im Oktober wird Last Mile schon Geld verdienen!

Unglaubliches EBITDA-Wachstum für das nächste Jahr prognostiziert!

Kein Wunder folglich, dass Last Mile Holdings (WKN: A2P1HF; CA: MILE) bereits für Oktober (!!!) den operativen Break Even anstrebt und auch zukünftig ein raketenhaftes Wachstum verspricht.

So soll sich der Umsatz im nächsten Jahr von rund 12 Mio. Dollar auf knapp 50 Mio. Dollar vervierfachen und sich das EBITDA auf rund 20 Mio. Dollar belaufen.

Allein anhand von dieser geplanten Entwicklung erkennt man die extrem hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Dass diese bereits schon auf einen verhältnismäßig niedrigem Umsatzniveau eintritt, spricht noch viel mehr für Last Mile!

Und jetzt raten Sie mal, zu welchem Preis es dieses Unternehmen an der Börse aktuell noch zu erwerben gibt? Schaut man sich nur mal die Bewertungen von Lyft, Lime und Bird an, dann werden diese Unternehmen in milliardenschweren Finanzierungsrunden mit ihrem jeweils vielfachen Umsatz bewertet.

Und Last Mile? Halten Sie sich bitte fest! Das Unternehmen wird aktuelle noch mit gerade einmal 14 Mio. Dollar gehandelt, das ist die Mutter aller Fehlbewertungen!!!

Sollten die Prognosen für nächstes Jahr auch nur annähernd so eintreffen, ist Last Mile mit nicht mal den 1-fachen EBITDA bewertet!!! Allein hieraus resultiert schon ein Vervielfacherpotenzial! Ganz zu schweigen von den bezahlten Multiples bei der Konkurrenz…

Quelle: Last Mile Holdings

Erstes Mikro-Mobilitätsunternehmen, das profitabel sein wird!

Der Konkurrenz bei den wichtigsten Kennzahlen völlig enteilt!

Von Beginn an stand bei Last Mile die Profitabilität im Fokus mit einem durchdachten Mobilitätskonzept und nicht das Fluten von Städten mit Elektroschrott.

Schaut man sich nun die Profitabilität auf Basis der wichtigen Kennzahl „Unit Economics“ an, sprich der Cash-Generierung pro Mobilitätseinheit, und vergleicht diese mit dem Konkurrenten „Bird“, dann sieht man eine doppelt so hohe Profitabilität bei Last Mile!

Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Neben der breiten kundenbindenden Produktpalette (alles aus einer Hand) und einem im Vergleich zu den Retortenbabys der Konkurrenz über mehr als 10 Jahre bereits etablierten Kundenstamm sind es vor allem die weniger umkämpften Standorte in Form von Universitäten und mittelgroßen Städten, die man EXKLUSIV bedient. Genau diese Exklusivität unterbindet den Wettbewerb und sorgt für hohe Margen.

Aus diesen Faktoren resultiert eine durchschnittliche Cashgenerierung von 2,45 Dollar pro Einheit bei Last Mile. Im Vergleich dazu beläuft sich der Wert bei Bird auf lediglich 1,27 Dollar. (Quelle: https://techcrunch.com/2019/07/12/bird-has-positive-unit-economics-wit ...)

Dies ist ein weiterer Grund warum Last Mile Holdings (WKN: A2P1HF; CA: MILE) eigentlich mit deutlich höheren Börsen-Multiplen bewertet sein muss als die Konkurrenz und nicht mit einem Bruchteil der Bewertung, wie es aktuell noch der Fall ist. Aber das ist Ihre Gewinn-Chance!

Last Mile könnte folglich schlagartig ins Rampenlicht der Konkurrenz rücken, da diese mit einer Übernahme sofort ihre eigene Profitabilität deutlich steigern würden!

Quelle: Last Mile Holdings

Erfolgreiche Finanzierungsrunde ermöglicht Beschleunigung des Wachstums!

Gestern nachbörslich gelang dem Unternehmen nun ein weiterer Meilenstein in Form einer erfolgreichen Finanzierung, so dass der rapide Ausbau der Firma gesichert ist.

Auch hier hebt sich das Unternehmen positiv von der Konkurrenz ab, denn nach einem Gespräch mit dem Management wird es auf absehbare Zeit keine weiteren Kapitalrunden und folglich auch keine Verwässerungen für die Aktionäre mehr geben! Vergleichen Sie das mit Uber, Lyft und Lime!

Hier geht es zur Pressemitteilung:

https://lastmile-holdings.com/wp-content/uploads/2020/08/MILE-PIPE-Sec ...

Mit dem nun eingeworbenen Kapital wird der Ausbau der lukrativen Standorte noch mehr Fahrt aufnehmen. Die Pipeline hierfür ist voll gepackt, wie Sie untenstehender Grafik entnehmen können.

Ganz abgesehen davon deckt allein das nun eingeworbene Kapital zu aktuellen Börsenkursen die Hälfte der Marktkapitalisierung ab, womit die Absurdität der derzeitigen Bewertung zusätzlich unter Beweis gestellt wird! Solche Fehlbewertungen haben am Kapitalmarkt erfahrungsgemäß nicht lange Bestand!

Quelle: Last Mile Holdings

Warum Sie jetzt in Last Mile Holdings investieren sollten:

Multimilliardenmärkte e-Mobilität und Share Economy

Einzigartiges e-Mobilitätskonzept

EXKLUSIVE Verträge ermöglichen hohe Profitabilität

Operativer Break Even bereits für Oktober avisiert

Vervielfachung der Umsätze und Gewinne in den nächsten Jahren absehbar

Erfolgreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen

Hohe Markenbekanntheit

Loyale Kundenbasis

Deutlich höhere Gewinnmargen im Vergleich zur Konkurrenz

Keine weiteren Verwässerungen im Vergleich zur Konkurrenz zu erwarten

Erstklassiges Übernahmeziel

Snapshot Aktie:

Name Last Mile Holdings

Kurse DE: 0,07 EUR / CA: 0,10 CAD

ISIN CA51811C1059

WKN A2P1HF

Symbole DE: 1BIA / CA: MILE

Unser Fazit: Hier entsteht ein neuer E-Mobility-Gigant! Jetzt dabei sein!

Die Last Mile Holdings (WKN: A2P1HF; CA: MILE) ist einzigartig im boomenden Markt für e-Mobilitätsdienstleistungen positioniert. Aufgrund der Exklusivität der Verträge mit Universitäten und Städten und folglich deutlich höheren Margen als die Konkurrenz steht das Unternehmen unmittelbar vor der operativen Gewinnschwelle.

Die aktuellen Umsätze und Gewinn werden sich in den kommenden Jahren vervielfachen. Bereits nächstes Jahr kalkulieren wir mit rund 50 Mio. CAD Umsatz, die aktuelle Marktkapitalisierung von gerade einmal 14 Mio. CAD darf man als schlechten Scherz verstehen. Mit Blick auf die Bewertungen der Konkurrenz wäre Last Mile selbst nach einer Verzehnfachung im Kurs noch günstig bewertet.

Überhaupt noch nicht berücksichtigt ist dabei, dass Last Mile auch eine tragende Rolle im Food Delivery Service spielen möchte. Hören Sie sich dazu einfach das CNBC Interview des CEOs Max Smith dazu an und Sie werden verstehen, dass hier ein weiterer gigantischer Parallelmarkt entsteht.

Hier geht´s zum Interview: https://www.cnbc.com/2019/11/04/how-electric-scooter-company-ojo-plans ...

Lassen Sie sich diese Mega-Chance nicht entgehen und positionieren Sie sich JETZT in der Aktie! Nehmen Sie die volle Gewinn-Spanne mit, sobald die Aktie anspringt. Und das wird nicht mehr lange dauern! Wir werden wohl nicht die einzigen bleiben, die eine derart krasse Unterbewertung und folgerichtig das anstehende Kursfeuerwerk erkennen!

Da die Meldung zur erfolgreichen Finanzierungsrunde am Freitag erst nachbörslich über den Ticker gelaufen ist, haben Sie die Möglichkeit, noch am Montagvormittag die Aktie in Deutschland zu kaufen bevor die nordamerikanischen Börsen eröffnen und die News mit einem Kurssprung quittieren.

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991