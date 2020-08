Bei seinem Treffen am 19. Juni 2020 beschloss der Rat der EKD zur Unterhaltung des geneigten Publikums in schwieriger Corona-Zeit einen kleinen Schwank als freiwillige gesellschaftliche Arbeit, als Subbotnik für die große Transformation der Gesellschaft, aufzuführen, für den er den publikumswirksamen Titel: „Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Sprache in schriftlichen Äußerungen der EKD sowie in Normtexten“

Der Beitrag Die RatsmitgliederInnen der EKD beim freiwilligen Turmbau zu Babel erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Rüdiger Mai.