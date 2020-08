BioNTech ist und bleibt einfach eine der Biotech-Aktien mit dem größten Potenzial und dominiert weiter den Aktienmarkt mit satten Gewinnen. Diese Aktie ist getrieben vom Hype um Corona-Impfstoffe und ist auf diesem Markt weiterhin ein Pionier, was auch die Vormachtstellung an der Börse widerspiegelt. Diese Aktie macht einfach derzeit eine Menge Spaß und hört nicht auf zu wachsen!

Was man sich als Anleger derzeit fragen sollte, ist, ob das der perfekte Einstieg in diese Aktie ist. Das Mainzer Unternehmen scheint auf dem Impfstoff-Markt große Chancen zu haben und könnte bei Herausbringen einer funktionierenden Wirkung einen enormen Schub bekommen. Also jetzt schnell zugreifen und bei diesem vergleichsweise niedrigen Kurs noch einsteigen? Möglicherweise ist es die letzte Chance.

Denn die Aktie beginnt so langsam, größere Schritte in die Höhe zu machen, was sich auch am Freitag zeigte. Denn gestern wuchs der Aktienwert um satte 10,76 Prozent und konnte somit um mehr als 6 Euro gegenüber dem Vortag zulegen. Was für ein Erfolg für das Biotechnologie-Unternehmen, das somit bei fantastischen 61,87 Euro pro Anteilsschein liegt und weiter nach oben schaut!

Fazit: Diese Aktie zeigt momentan ihr enormes Potenzial. Welche Chancen und Risiken der Titel birgt, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Diese Analyse finden Sie hier.