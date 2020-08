Noch steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen weltweit immer weiter an. Auch in Deutschland müssen wir wieder mehr und mehr aufpassen. Geht es nach BioNTech könnte das aber bald Geschichte sein. Denn das Mainzer Unternehmen macht Riesen-Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung!

Anleger-Tipp: BioNTech ist die wohl spannendste Aktie derzeit. Auf welchem Niveau Sie unbedingt einsteigen sollten und wie weit die Rallye gehen kann, lesen Sie in unserer großen BioNTech-Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Ereignisse bieten wir diese Studie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos zum Download an. Einfach hier klicken.