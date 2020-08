Ether, Bitcoin, Krypto – ihr Weg zu den Coins

Der Bitcoin erlebt ein Comeback und nagt sich über der “magischen” 10.000er-Marke fest. Viele Börsianer und Zertifikate-Freunde haben uns gefragt, warum die beliebten Krypto-Zertifikate von Vontobel nicht mehr handelbar sind. Dort arbeitet man derzeit daran, bald wieder Briefkurse anbieten zu können. Unsere Empfehlung für Krypto-Fans ist daher eToro. Dort können Sie die Coins real kaufen und wenn Sie möchten auch in ein Wallet transferieren oder gehebelt in ein CFD investieren.

Ergänzend stellen wir die Einschätzung von Robert Halver für die Südseiten der Börse München vor.

Die (Finanz-)Welt ist in Unordnung. Trump zerstört mit seinem Führungsstil das Vertrauen in den sicheren Anlagehafen US-Dollar. Und angesichts der Schuldenorgien bei gleichzeitiger Zinslosigkeit spricht nur noch Pinocchio von Finanzstabilität. Nicht zuletzt gibt es coronale Konjunkturrisiken. Gute Gründe also, dass stabile, da nicht beliebig vermehrbare Kryptowährungen erst am Beginn einer sagenhaften Kursrallye stehen, oder?

Der Boden für Bitcoin & Co. ist gut gedüngt, aber…