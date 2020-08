Nach dem Umwandlungsprozess der Hagia-Sophia in eine Moschee, ist nun auch die Chora-Kirche in Istanbul betroffen. Der 1945 zum Museum erklärte Kirchenbau soll für islamische Gebete geöffnet werden, dies geht aus einem am vergangenen Freitag veröffentlichen Dekret des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hervor. Bereits im November 2019 hatte das oberste Gericht der Türkei den

Der Beitrag Türkei: Wieder eine Kirche in Moschee umgewandelt erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Zara Riffler.