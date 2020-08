Anhand des Chartbildes aus der Vorwoche erarbeite ich Szenarien für das DAX-Trading in der neuen Handelswoche.

Der Deutsche Aktienindex konnte die Tendenz der Vorwoche nicht lange beibehalten. Im ersten Anlauf wurde diese zwar fortgesetzt, doch über 13.000 Punkten gab es erneut Abgabedruck. Dieser Widerstand scheint sich damit im Chartbild zu verankern.

Als primärer Handelsbereich wurde im DAX jedoch die 12.800 bis 12.960 erst einmal festgesetzt und hielt am Montag sehr genau. Nach einem schwachen Start am Dienstag fand der DAX an dieser Marke weitere Kraft und übersprang die Handelszone der vergangenen Tage. Im Hoch konnte dabei die 13.050 erreicht werden - das spätere Wochenhoch.