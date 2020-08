Mit neuen guten News zum COVID-19 Impfstoffkandidaten BNT162 konnte die BioNTech Aktie am Freitag einen möglichen charttechnischen Befreiungsschlag landen. Der Aktienkurs des Mainzer Biotech-Unternehmens kletterte an der NASDAQ bis auf 76,28 Dollar, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten und die BioNTech Aktie auf 70,34 Dollar zurück fiel. In der Zone rund um die zuvor überwundene charttechnische Widerstandsmarken bei 70,70/71,53 Dollar ...