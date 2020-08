Übergeordnet beherrscht seit Mitte 2018 eine Seitwärtsbewegung zwischen den Kursmarken von 94,00 und 144,40 US-Cents das Handelsgeschehen beim Kaffee Future. Aktuell hält sich der Agrarrohstoff im mittleren Preisbereich auf, hängt aber an einem kurzfristigen Abwärtstrend und einem Horizontalwiderstand um rund 122,00 US-Cents fest. Die eingangs vorgestellte Idee für ein kurzfristiges Long-Investment könnte schon bald mit einem Kursanstieg darüber aktiviert werden und Kurspotenzial an die obere Begrenzung freisetzen. Mittelfristig ausgerichtete Anleger müssen jedoch erst den Abschluss dieser Bodenbildungsphase abwarten, was sich noch gut einige Monate hinziehen könnte.

Swing-Trader aufgepasst

Sollte es dem Kaffee Future gelingen über das Niveau von mindestens 122,00 US-Cents zuzulegen, käme dies einem Folgekaufsignal gleich, Aufwärtspotenzial bis in den Bereich der übergeordneten Begrenzung bei 144,40 US-Cents könnte dann freiwerden. Mit einem Zwischenstopp muss allerdings am 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) verlaufend bei derzeit 135,97 US-Cents (fallend) zwingend gerechnet werden. Ein vorläufiger Kursrutsch unter 110,00 US-Cents dürfte dagegen die bärische Seite aktivieren, Verkäufer könnten in diesem Szenario einen Abschlag auf rund 94,00 US-Cent herbeiführen.