Die größte Tochter des Alphabet-Konzerns hat den bekannten Namen Google. Das Verb „googeln“ gilt seit Jahren als Synonym für die Internetsuche und zeigt die Marktmacht der Suchmaschine mit ihren 92 % Marktanteil. Doch die Internetsuche ist nur ein Standbein von Googles vielfältigen Geschäftsaktivitäten. Die täglich drei Milliarden Suchanfragen ermöglichen es Google für Werbekunden gezielte Einschaltungen zu tätigen und durch Google Analytics zielgerichtetes Marketing zu betreiben. Google bietet den Kunden vieles mehr, wobei hier exemplarisch die stark wachsende Google „Cloud“ aufzuführen ist. Doch auch die kleineren Schwestern von Google wie beispielsweise Waymo sind in ihrem Marktsegment aussichtsreiche Kandidaten auf Erfolg. Waymo ist im Begriff, es beim autonomen Fahren mit Tesla aufzunehmen.

Zum Chart

Alphabet musste im Q2 bei der Veröffentlichung der Unternehmenszahlen coronabedingt Federn lassen, konnte aber die Erwartungen der Marktteilneher trotzdem übertreffen. Diese reagierten mit Verzögerung durch steigende Kurse, wodurch das Papier die Benchmark Nasdaq 100 in diesem Zeitraum übertreffen konnte. Aktuell wird gerade das am 21. Juli aufgestellte All Time High rund um das Level von 1600 US-Dollar getestet. Die Geschäftstätigkeit von Alphabet ist mittlerweile breiter aufgestellt und sollte fortgesetzt Gewinnwachstum generieren. Das erwartete KGV für das Jahr 2022 liegt aufgrund der Gewinnaussichten bei knapp unter 20, was für einen Technologieriesen nicht als abgehoben gilt. So sollte Alphabet den schon vor dem Corona Sell Off ausgebildeten Aufwärtstrend fortsetzen können. Nachdem der Trend als „choppy“ zu charakterisieren ist, erscheint ein Rücksetzer innerhalb des Trendkanals als wahrscheinlich. Summa Summarum sollte aber eine Long-Strategie das Mittel der Wahl sein.