TITELGESCHICHTE Rohstoff-Aktien-heben sie die Gewinne? Aufschwung hat erst begonnen

Metallaktien, die Zeit zur Schnäppchenjagd ist gekommen. Rohstoffwerte erleben oft enorme Kursausschläge und sind nicht eben nervenschonend. Allerdings winken hier auch enorme Chancen auf überdurchschnittliche Gewinne. Auszüge: Der Zinnpreis hat in den letzten Jahren heftige Schwankungen, aber keine klare Richtung gezeigt. Bleifreies Benzin, bleifreie Farben-der Bleipreis ist ständig gefallen. Jetzt deutet sich eine Erholung an. Für Zink sprechen niedrige Lagerbestände und eine wachsende Nachfrage aus der Autoindustrie für steigende Kurse. Der Aluminium-Preis wurde zuletzt hauptsächlich von der steigenden Automobilnachfrage gestützt. Für den Nickelpreis bleibt die Nachfrage nach Edelstahl der mit Abstand wichtigste Einflußfaktor. Kupfer verzeichnete in den letzten Jahren erhebliche Preisrückgänge (Glasfaserkabel z.B. bevorzugt). Eine Wende allerdings steht hier noch aus. Bevorzugte Aktien: Alcan, Alcoa, Anglo American Corp., Asarco, BHP, Cominco, Freeport-McMoran, Inco, Noranda, Phelps Dodge und Rio Tinto.

DEUTSCHE UNTERNEHMEN AKTUELL