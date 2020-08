Die Aktienmärkte fallen - man sieht es nur nicht! Trotz neuen Allzeithochs in der letzten Handelswoche beim S&P 500 sowie beim Nasdaq, sind viel mehr Aktien gefallen als gestiegen. Dazuu sind alle elf Sektoren im Leitindex S&P 500 schwächer als in der Woche zuvor - auch der Tech-Sektor. Möglich ist das vor allem wegen Apple, dessen Anstieg am Freitag die US-Indizes ins Plus gedrückt hat, die ohne Apple rote Vorzwichen gehabt hätten. Heute morgen die Aktienmärkte wieder höher, nachdem Trump wieder Hoffnungen schürt in Sachen Coronavirus. Das ist ein typischer Verlauf für die Aktienmärkte am Montag: es geht mit einem Gap nach oben, dann passiert nicht mehr viel. Ist das heute auch so?

Das Video "Aktienmärkte fallen - man sieht es nur nicht!" sehen Sie hier..