Marktkommentar: Aktien aus Hong Kong führen die Gewinne an

Der S&P 500 profitierte am Freitag von den starken US-Wirtschaftsdaten und konnte seine Rallye für eine vierte Woche in Folge ausbauen.

Am Montag setzen die Futures den Anstieg fort und erreichen ein neues Rekordhoch. Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) gab bekannt, dass sie die Verwendung von Blutplasma zur Behandlung von COVID-19 genehmigt habe. Die Indizes aus der asiatisch-pazifischen Region werden höher gehandelt, wobei die Aktien aus Hong Kong die Gewinne anführen. Der MSCI Asia Pacific Index ist auf dem Weg, im August die beste Performance seit 2003 zu erzielen.

EURUSD hat am Freitag seine achtwöchige Gewinnserie beendet, nachdem im Tageschart unterhalb der 1,18er-Marke ein Bearish-Engulfing ausgebildet wurde. Die auf Tagesbasis ersichtliche Divergenz zwischen Kurs und RSI ist als ein weiteres Warnsignal zu sehen, sodass ein tieferer Rückgang in Richtung der unteren Grenze der mehrwöchigen Seitwärtsrange bei 1,17 möglich wäre. Ein Durchbruch der 1,1830 könnte wiederum schnell zu mehr Kaufinteresse führen.

Der DE30 hat am Freitagnachmittag das Fibonacci-Retracement von 78,6% der am 7. August eingeleiteten Aufwärtsbewegung getestet und bei 12.625 Punkten ein Tagestief ausgebildet. Der darauffolgende Erholungskurs wurde am Montag im vorbörslichen Handel fortgesetzt, sodass der deutsche Leitindex sogar wieder über der entscheidenden Marke von 12.800 Punkten notiert. Auch im großen Bild könnte die schnelle Umkehr für mehr Optimismus sorgen.



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.