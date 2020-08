Kann sich der Goldpreis auf seinem aktuellen Niveau stabilisieren, um danach zumindest wieder auf 1.985 USD zuzulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Laut einer im täglich erscheinenden BNP-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse könnte nun bei Gold (ISIN: XC0009655157) die Abwärtsbewegung neutralisiert sein. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Nach dem Ausbruch über den langfristigen Widerstand bei 1.695 USD beschleunigte sich die Rally beim Goldpreis zuletzt ein weiteres Mal und mündete in einer Kaufwelle, die über das alte Rekordhoch bei 1.920 USD führte. In der Spitze wurden 2.074 USD erreicht, ehe sich unterhalb des Kursziels von 2.060 USD eine volatile Korrektur anschloss, die aktuell erneut an die 1.920 USD-Marke heranreicht.