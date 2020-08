Generali macht bei Smart-Home Nägel mit Köpfen

Aufs Gaspedal in diesem Bereich drückt jetzt Deutschlands zweitgrößter Versicherer Generali, der nach eigenen Angaben bereits seit Jahren an der Integration von Smart-Home-Lösungen arbeitet. Nach außen sind die Münchner als Lifetime-Partner ihrer Kunden bislang auf diesem Gebiet aber kaum in Erscheinung getreten. Hier sind Wettbewerber wie die Gothaer im Bereich Cyber-Sicherheit viel weiter.

Das soll sich nun bei Generali Deutschland ändern. Durch die Kooperation mit dem Startup Tink, hinter dem die Investoren Rocket Internet, ProSiebenSat.1 und der schwedische Energieversorger Vattenfall stecken, forciert der Versicherer das Geschäft der Töchter Europ Assistance und CosmosDirekt, dem Online-Versicherer der Generali in Deutschland. Während CosmosDirekt eine Shopping-Plattform mit dem gesamten Hardware-Portfolio der Tink-Plattform startet, entwickelt Europ Assistance neue smarte Produkt- und Schutzkonzepte im Bereich Einbruch, Feuer und Wasser. Und auch beim Cyber-Schutz, wo mittlerweile über 40 Produktgeber am Markt sind, ist Generali aktiv geworden. Die neue Cyber-Service-Versicherung ist ein Baustein der Unternehmenssicherungspolice für Firmen mit bis zu 20 Mitarbeitern und beinhaltet sowohl Maßnahmen zur Vermeidung von Angriffspunkten als auch die schnelle Hilfe bei Cyber-Attacken.

Sehr viel weiter ist Generali hingegen als Lifetime-Partner seiner Kunden im Gesundheitsbereich. Dort bietet der Versicherer mit „Generali Vitality“ seit einigen Jahren ein Programm an, das in Kombination mit einer Police, zu einem gesünderen Leben motiviert und in Kombination mit sportlicher Aktivität niedrigere Versicherungsprämien in Aussicht stellt. Auch hier laufen Kooperationen im Hintergrund. Mit dem Thema Management von Cyber-, Gewerbe- und Pandemie-Risiken beschäftigt sich auch unser 2. PLATOW UnternehmerFORUM am 21.10. in Frankfurt.



