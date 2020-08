Hinter dem Goldpreis liegen ereignisreiche Tage. Die fulminante Rally der vergangenen Monate erfuhr Anfang August ihre bisherige Krönung im Vorstoß über die 2.000er Marke. So mancher Marktakteur dürfte von der Vehemenz des Anstiegs überrascht worden sein. Der Optimismus in Bezug auf Gold nahm mit jedem Dollar Preisanstieg zu. Und wie so oft, wenn überbordender Optimismus zu verzeichnen ist, kommt es zum Rücksetzer. So auch dieses Mal beim Gold.

Der knackige Rücksetzer führte das Edelmetall temporär noch einmal unter die eminent wichtige Zone von 1.920 / 1.900 US-Dollar. Ein erster Gegenstoß erreichte kürzlich noch einmal den 2.000er Bereich, verpufft derzeit aber zusehends. Gold steht somit am Scheideweg – zumindest auf kurze Sicht, denn langfristig scheint der Weg für das Edelmetall mit Blick auf die preistreibende Gemengelage vorgezeichnet zu sein.

Zu den Stützen des Goldpreisanstiegs zählte unter anderem die robuste Nachfrage physisch besicherter Gold-ETF. Die Suche nach werthaltigen Investments trieb Anleger und Investoren in den Goldsektor. Das spiegelte sich unter anderem auch in der Entwicklung der Bestände des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, wider. Die Bestände des SPDR Gold Shares erreichten Anfang August mit 1.267 Tonnen ihr bisheriges Jahreshoch. Seitdem ist ein leichter Abfluss zu beobachten.

Per 21.08. wurde noch ein Bestand in Höhe von 1.252 Tonnen ausgewiesen. Noch hat der Abfluss kein signifikantes Ausmaß erreicht. Insofern ist aus unserer Sicht auch noch kein Stimmungsumschwung festzustellen, dennoch gilt es, die weitere Entwicklung zu beobachten.

Als ein weiterer maßgeblicher Preistreiber für Gold galt bislang die ausgeprägte Schwäche des US-Dollars. Die stark gelockerte Geldpolitik der Fed in Verbindung mit der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA infolge der Corona-Pandemie hatte dem Greenback am Devisenmarkt kräftig zugesetzt. Zuletzt hat der US-Dollar jedoch wieder an Boden zurückgewinnen können.

Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte zu sprechen. Auf der Oberseite hat sich mit dem Bereich von 2.010 / 2.070 US-Dollar nun ein veritables Widerstandscluster ausgebildet. Dieses dürfte vorerst das Handelsgeschehen bestimmen. Auf der Unterseite bleibt aus unserer Sicht der Bereich von 1.920 / 1.900 US-Dollar von hoher Relevanz. Die zentrale Unterstützung sehen wir aktuell im Bereich von 1.750 US-Dollar. Taucht Gold darunter ab, wird eine Neubewertung der Lage unerlässlich.

Kurzum: Kurzfristig könnte das Konsolidierungsszenario dominierend bleiben. Mittel- und langfristig bleiben wir für Gold optimistisch. Die aktuell relevanten Bereiche liegen bei 1.920 / 1.900 US-Dollar auf der Unterseite und 2.010 / 2.070 US-Dollar auf der Oberseite. Noch ist der Aufwärtstrend intakt. Das sollte die Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung nähren.