Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen wurde der Druck auf den Kurs stärker. Die eminent wichtige Unterstützungszone 7,0 / 6,9 US-Dollar geriet massiv in Bedrängnis, konnte aber zunächst noch verteidigt werden. „Pünktlich“ zum Wochenschluss brach die Unterstützung schließlich doch. Die Aktie tauchte am Freitag (21.08.) bereits auf 6,64 US-Dollar ab. Sollte sich der Bruch weiter bestätigen, könnte es für die Aktie bitter werden.

Aktuell droht auf der Unterseite die Ausbildung weiterer Tiefs. Auch ein Test der Unterstützung bei 5,5 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Sollte auch diese fallen, wäre auch ein Ausbau der Bewegung in Richtung März-Tief bei 2,5 US-Dollar im Bereich des Möglichen. Insofern wäre es eminent wichtig, wenn die Aktie schleunigst über die Marke von 7,0 US-Dollar zurückkehren würde. Eine nachhaltige Entspannung ist jedoch erst bei Kursen jenseits der 8,4 US-Dollar zu erwarten.

Schauen wir uns noch einmal einige Eckdaten aus dem Zahlenwerk an. Tilray erzielte im Juni-Quartal einen Umsatz in Höhe von 50,414 Mio. US-Dollar; nach 45,904 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der auf den ersten Blick recht deutliche Umsatzanstieg war dem Markt aber nicht deutlich genug. Hier hatte man sich im Vorfeld schlichtweg mehr erwartet. Auch die Gewinnseite enttäuschte. Tilray gab für den Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -81,7 Mio. US-Dollar an. Das wiederum entspricht einem EPS von -0,66 US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahresquartal lag der Nettoverlust noch bei -36,301 Mio. US-Dollar (EPS -0,37 US-Dollar). Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA verbesserte sich hingegen auf -12,3 Mio. US-Dollar; nach -18,0 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.