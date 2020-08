Einen herben Rückschlag musste die Aktie des britischen Pharma- und Biotechkonzerns GW Pharmaceuticals zuletzt hinnehmen. Nach der Veröffentlichung der Q2-Daten Anfang August geriet das Papier massiv unter Druck. Doch bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am 28.07. war die Aktie in Bedrängnis geraten.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit verpasste es der Wert, sich oberhalb der 140er Marke festzusetzen. Die Gewinnmitnahmen am Gesamtmarkt führten schließlich dazu, dass der Wert auch seine zuvor zurückeroberte Marke von 132,0 US-Dollar erneut aufgeben musste, um die er im Vorfeld so hart ringen musste. Noch bewegt sich der Wert im Dunstkreis zu dieser wichtigen Marke. Sollte jedoch nicht schleunigst ein Comeback oberhalb von 132,0 US-Dollar gelingen, steht der Ausbau der Korrektur in Richtung 120,0 / 118,0 US-Dollar zu befürchten. Sollte es auch darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Oberhalb von 132,0 US-Dollar bestünde zumindest die Chance auf eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 140,0 US-Dollar. Zudem gilt es, den Bruch des Aufwärtstrends zu korrigieren.“