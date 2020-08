Nichts Neues am Ölmarkt. Die Ölpreise suchen noch immer nach einer Richtung. Sie setzten ihre bereits zuletzt an dieser Stelle thematisierte Seitwärtsbewegung fort. Potentiell preistreibende und potentiell preisbelastende Faktoren halten sich in der aktuellen Gemengelage die Waage…

Rückblick. Bereits in unserer letzten Kommentierung zu Brent C.O. an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Noch ist die Handelsspanne 40,0 / 44,0 US-Dollar weitgehend intakt. Bisherige Bestrebungen, diese insbesondere über die Oberseite auflösen zu wollen, fielen ergebnislos in sich zusammen. Insgesamt gilt weiterhin: Oberhalb von 44,0 US-Dollar bestünde Potential in Richtung 50,0 US-Dollar. Unterhalb von 40,0 US-Dollar würden unter anderem die 36,2 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel warten.“

In der Folgezeit gelang es Brent C.O. zwar zunächst die Widerstandszone um 44,0 US-Dollar aufzubrechen und so die bis dato dominierende Handelsspanne zu verlassen, doch der Vorstoß verlief ohne Dynamik. Wenn man so will, versagten Brent C.O. im entscheidenden Moment die Kräfte. Mehr als eine Verschiebung der Obergrenze der Handelsspanne auf 45+ US-Dollar sprang bislang nicht heraus. Zu dem aus charttechnischer Sicht so wichtigen Befreiungsschlag – den Vorstoß über die 50,0 US-Dollar – kam es bislang nicht. Und aktuell macht Brent C.O. auch nicht unbedingt den Eindruck, dass ein solcher Vorstoß kurzfristig lanciert werden kann.

Immer wieder wird der Ölmarkt mit preisbelastenden Entwicklungen konfrontiert. Neben dem zuletzt erholten US-Dollar waren auch die aktuellen Daten der EIA nicht unbedingt dazu angetan, Kaufstimmung zu initiieren. Schauen wir uns die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 14.08. an. Die Energy Information Administration gab die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 14.08. mit 10,7 Mio. bpd (barrels per day) und damit unverändert im Vergleich zur Vorwoche an. Die Ölproduktion in den USA hatte sich nach dem kräftigen Rückgang im April und Mai zuletzt auf dem Niveau von 11,0 / 10,7 Mio. bpd stabilisiert. Die EIA gab zudem die aktuellen US-Rohöllagerbestände mit 512,5 Mio. Barrel an. Damit wurde zwar ein Rückgang um etwa 1,6 Mio. Barrel im Vergleich zur Vorwoche verzeichnet, doch fiel dieser Rückgang deutlich schwächer aus, als im Vorfeld erwartet wurde. Der aktuelle Rohöllagerbestand liegt insgesamt noch immer 15 Prozent über dem für diese Jahreszeit entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre.

Kurzum: Brent C.O. lässt weiterhin Aufwärtsdynamik vermissen. Ein Ende dieser etwas lethargisch wirkenden Phase ist noch nicht auszumachen. Das Handelsgeschehen verlagerte sich zuletzt zwar in den Bereich von 44 / 45 US-Dollar, doch noch fehlt der Zug in Richtung 50,0 US-Dollar. Eines solchen Vorstoßes bedarf es allerdings, um die Karten auf der Oberseite neu zu mischen. Auf der Unterseite haben die 40,0 US-Dollar nunmehr eine zentrale Bedeutung. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.