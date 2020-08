Die Entwicklung bei EUR/GBP bot in diesem Jahr bereits einige interessante Aspekte. Der furiosen Euro-Rally im Februar / März dieses Jahres auf 0,95 GBP folgte eine knackige Korrektur, die den Euro noch einmal bis in den Bereich von 0,87 GBP führte. Nach einer weiteren leichten Erholung der Gemeinschaftswährung dominiert nunmehr eine Seitwärtsbewegung das Handelsgeschehen bei EUR/GBP…

Die letzten Wochen und Monate spielten sich weitgehend innerhalb einer Handelsspanne ab. Dem Euro fehlte bislang die Kraft, das Britische Pfund über die Marke von 0,92 zu drücken. Auf der Unterseite konnte die Gemeinschaftswährung aber bereits im Bereich von 0,894 GBP verteidigen.

Zuletzt wirkten aber die Bemühungen des Euro zunehmend saft- und kraftloser, sodass die Oberseite der Range nicht mehr in Gefahr geriet.

Dass es dem Euro zuletzt gelang, signifikantes Aufwärtsmomentum zu kreieren, dürfte unter anderem auch an den jüngsten britischen Preisdaten gelegen haben. So zogen die Verbraucherpreise in der Kernrate zuletzt überraschend stark an: Bereits zuvor gab es einige positive Überraschungen bei britischen Konjunkturdaten. Nichtsdestotrotz ist die Range noch intakt. Belastbare charttechnische Signale sind erst bei einem Rücksetzer unter die 0,894 GBP oder aber bei einem Ausbruch über die 0,915 GBP zu erwarten.