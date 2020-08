Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Drägerwerk baut ihr Konsolidierungsszenario weiter aus. Nach dem markanten Zwischenhoch aus dem Juli scheint gegenwärtig die Luft ein wenig raus zu sein. Die aktuellen Quartalszahlen sind eingepreist. Nun gilt es für die Aktie, weiter nachzusetzen, um nicht doch noch auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 23.07. „[…] Die Aktie verpasste es in der Folgezeit, den Widerstand bei 88,0 Euro signifikant zu überwinden. Es gab durchaus vielversprechende Ansätze hierzu, doch letztendlich blieben diese erfolglos. Aktuell orientiert sich der Wert in Richtung der Marke von 83,8 Euro. Sollte diese unterschritten werden, wäre das ein weiterer Rückschlag für die Aktie und würde den Weg in Richtung 80,0 Euro frei machen. Sollte es dann im weiteren Verlauf auch zum signifikanten Rutsch unter die 83,8 Euro kommen, stünde auch der kurzfristige Aufwärtstrend (grün dargestellt) zur Disposition. Kurzum: Die Aktie muss sich beeilen, um ihre noch gute Ausgangslage zu verteidigen. Im besten Fall halten die 83,8 Euro. Unter die 80,0 Euro sollte es in der aktuellen Konstellation hingegen unserer Meinung nach nicht mehr gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar: Die Hürde von 88,0 Euro muss übersprungen werden, um sich den Weg in Richtung März-Hoch zu ebnen.“

In den letzten Handelstagen und –wochen hat sich das Handelsgeschehen sukzessive auf die Unterseite verlagert. Auf der Oberseite passierte hingegen nicht sonderlich viel. Signifikante Vorstöße blieben aus. Stattdessen bröckelte es auf der Unterseite. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist mittlerweile passé. Auch die wichtige Unterstützung bei 80,0 Euro musste aufgegeben werden.

Hoffnung macht hingegen der potentielle Doppelboden im Bereich von 73,5 Euro, der sich zuletzt ausbilden konnte. Damit dieser aber an Bedeutung gewinnt, muss es für die Aktie zurück über die 80,0 Euro gehen. In diesem Bereich verläuft auch die 38-Tage-Linie. Ein Ausbruch über die 80,0 Euro könnte den Weg in Richtung 83,8 Euro ebnen.

Kurzum. Die aktuelle charttechnische Konstellation kann man kurz und bündig wie folgt zusammenfassen: Die Drägerwerk-Aktie muss über die 80,0 Euro und darf nicht unter die 73,5 Euro.