Renommiertes Anlegermagazin empfiehlt Ximen Mining

Buffetts Investition in Barrick Gold verstärkt langfristiges Interesse an Junior-Mining-Unternehmen wie Ximen Mining

Warren Buffet, von dem man weiß, dass er immer gegen den Kauf von Gold war, konnte sich zuletzt doch deutlich für das glänzende Metall erwärmen. Nachdem Berkshire Hathaway am Freitag seinen Kauf von Barrick Gold bekannt gab, schoss der Aktienkurs in die Höhe, und die an Gold interessierten Anleger blicken in eine „goldige“ Zukunft.

Diese faszinierenden Neuigkeiten lassen mehrere Schlussfolgerungen zu. Erstens ist es so, dass bei den meisten Anlegern die Herdenmentalität ausgeprägt ist – das heißt, sie folgen einem Trend. Und wer kann schon mehr „Follower“ um sich scharen als der berühmteste Investor selbst, Warren Buffet. Die Ankündigung von seiner Goldinvestment wird mit Sicherheit zahlreiche Nachahmer auf den Plan rufen.

Zweitens müssen wir Buffets langfristige Orientierung in Betracht ziehen. Berkshire Hathaway hat kein Interesse an Schnellschüssen. Dies ist ein ziemlich starkes Indiz dafür, dass Warren Buffet den langfristigen Wert von Goldaktien erkannt hat.

Blicken wir aber über den Tellerrand der augenscheinlichen Indizien hinaus und betrachten wir die Gesamtsituation, die sich hinter den Kulissen abspielt. Eine Situation, die für Anleger in Junior-Goldaktien von weitaus größerem Interesse ist. Berkshire Hathaway hat bekannt gegeben, dass 20,9 Millionen Aktien von Barrick Gold angekauft wurden, was einer Position im Wert von 563,5 Millionen Dollar entspricht. Auf den ersten Blick ist das eine beachtliche Zahl. Betrachtet man das Ganze allerdings im Kontext mit Berkshires Marktkapitalisierung – über 500 Milliarden Dollar – und stellt einen Vergleich mit Berkshires bekannteren Beteiligungen wie Apple, Coca-Cola und Kraft Heinz her, dann wirft das Anhäufen bzw. Akkumulieren der Position im Depot doch einige Fragen auf.

Betrachten wir es einmal so: Der 563,5 Millionen Dollar schwere Kauf der Barrick-Aktien schafft eine Position, die lediglich 0,1 % des Berkshire-Portfolios ausmacht. Allerdings hält Berkshire nun 1,2 % der Anteile an Barrick Gold!

Nehmen wir an, Buffet kommt bei Gold tatsächlich auf den Geschmack und akkumuliert seine Position bei Barrick auf 10 % – dann sind das immer noch lediglich 1 % von Berkshires Gesamtwert! Außerdem ist Berkshire nur eine von mehreren Tausend Institutionen, die nur darauf warten, ihr Geld in einer globalen Wirtschaft mit einem investierbaren Vermögen in Billionenhöhe zu platzieren und ihr Kapital zu vermehren.

Lassen wir diesen Aspekt zunächst beiseite und vergleichen Orangen mit Äpfeln.

Barrick ist die goldene Orange. Berkshire Hathaway ist als einzelne Institution zehnmal so groß wie die gesamte Marktkapitalisierung des größten Goldproduzenten der Welt. Der Apfel – Apple Inc. – ist Berkshires größte Beteiligung. Der Technologieriese ist viermal so groß wie Berkshire Hathaway.

Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Barrick Apple Inc. an Größe übertreffen wird. Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass hier offensichtlich eine Diskrepanz vorliegt. Wenn institutionelle Anleger in aller Welt beginnen, Goldaktien zu kaufen – nicht weil sie sich Sorgen wegen des Inflationsdrucks machen oder wegen der Politik der FED bangen, sondern einfach deshalb, weil Goldminen kurz davor stehen, einen beispiellosen freien Cashflow abzuwerfen – was passiert dann mit der Branche?

Die Branche wird einen noch nie dagewesenen Aufschwung erleben!

Auf diesen Moment haben die an Gold interessierten Anleger gewartet – der Wert einer ganzen Branche, die kleiner ist als die Marktkapitalisierung einer einzigen Technologiefirma, wird explodieren, wenn sich die Anleger darauf stürzen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Warren Buffet hat den Startschuss für das Rennen abgefeuert. Die Erträge für Junior-Rohstoffinvestoren werden ins Unermessliche steigen. Nachdem Berkshire Hathaways Marktkapitalisierung den gesamten Goldbergbausektor übertrumpft, kann sich Warren Buffett hier keine bedeutende Position aufbauen; das ist natürlich ein großer Nachteil, egal, wie scharf er auf Gold als Anlageprodukt ist.

Wir als Kleinanleger hingegen haben die Möglichkeit, Junior-Goldaktien zu kaufen, die am meisten profitieren werden. Außerdem hat der Ankauf über eine Beteiligung, mit dem Bonus von Optionen, enorme Vorteile. Optionen sind für Anleger die beste Möglichkeit, um einen entsprechenden Nutzen aus dem künftigen Höhenflug zu ziehen. Und das bedeutet, dass sich ein Anlageportfolio mit Firmen wie Ximen Mining Corp., die im kanadischen Goldsektor gut aufgestellt sind, für clevere Anleger so richtig lohnen wird.

HOLEN SIE SICH DIE AKTUELLSTEN NEWS ZU XIMEN DIREKT IN IHRE INBOX.

Registrieren Sie sich noch heute unter www.ximenminingcorp.com.

Hier dier Link zum Original-Artikel (englisch): https://theprospectornews.com/buffetts-investment-in-barrick-gold-ampl ...

#104 – 333 East First St.

North Vancouver, BC V7L 4W9

Phone: 604-639-5495

Fax: 604-990-1093

Kontakt Redaktion: editor@theprospectornews.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Neues Video über die Kenville Goldmine



Quelle: https://youtu.be/fK0vY3DSZXg

Technische Perspektive



Link zum aktualisierten Chart von Ximen Mining Corp. an der Heimatbörse TSX-Venture (15 min. verzögert): http://schrts.co/fUWANsSf

Unternehmensdetails



Ximen Mining Corp.

888 Dunsmuir Street – Suite 888

Vancouver, BC, Kanada V6C 3K4

Telefon: +1 604 488 3900

Email: office@ximenminingcorp.com

www.ximenminingcorp.com

Aktien im Markt: 61.730.731



Chart

Kanada Symbol (TSX.V): XIM

Aktueller Kurs: $0,59 CAD (21.08.2020)

Marktkapitalisierung: $37 Mio. CAD



Chart

Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): 1XMA / A2JBKL

Aktueller Kurs: €0,39 EUR (21.08.2020)

Marktkapitalisierung: €24 Mio. EUR

Report-Übersicht

Report #34: “Auf dem Sprung zur Nummer 1 mit der hochgradigsten Gold-Untergrundmine der Welt“

Report #33: “Finale Arbeiten zur Inbetriebnahme der Kenville Goldmine“

Report #32: “Bonanza-Bohrerfolg: 69 g⁄t Gold über 71 m“

Report #31: “Fast am Ziel: Ximen mit grossen Schritten in die hochgradige Goldproduktion“

Report #30: “Offiziell: Ximen beginnt Gold-Produktion in wenigen Wochen“

Report #29: “Kenville 257-Stollen schon in einem Monat produktionsbereit“

Report #28: “Strategisch wichtig: Ximen kann deutlich schneller mit der Goldproduktion beginnen“

Report #27: “Produktionsstart in Sicht: Die Instandsetzung der Kenville Untergrund-Goldmine hat begonnen“

Report #26: “Ximen setzt weltweit neue Maßstäbe bei der Gold-Gewinnung“

Report #25: “Hurra, Hurra: Ximen ist wieder da!“

Report #24: “Börsencrash und Goldaktien: Strong-Buy für Ximen Mining da zum starken Übernahmekandidaten gereift“

Report #23: “Das grosse Comeback der Goldaktien: Ximen Aktie setzt zum Sprung an“

Report #22: “Ximen Mining mit Topnews auf der Überholspur“

Report #21: “Ximen Mining zementiert neuen Aufwärtstrend als angehender Goldproduzent“

Report #20: “Institutioneller Paukenschlag:Die Laurentian Bank wird strategischer Finanz- und M&A-Berater von Ximen Mining“

Report #19: “Kenville Goldmine: Eine umweltbewusste Untergrundmine im Süden von British Columbia“

Report #18: “Produktionsstart der Kenville Goldmine deutet sich an“

Report #17: “Mehr als 100 m lange Vererzung entdeckt, Dimensionen noch nicht absehbar, Bohrung läuft weiter“

Report #16: “Die Tiefenbohrung hat begonnen und die Stargate-Enthüllung steht bevor: Ein riesiges Gold-System?“

Report #15: “Erster Goldbarren noch in diesem Jahr: Untergrundstollenbau startet in Kürze“

Report #14: “Alle Augen sind auf Gold Drop und Stargate II gerichtet: Tiefenbohrung zur Entdeckung einer riesigen Lagerstätte mit mehreren Millionen Unzen Gold“

Report #13: “Ximen prescht mit geballter Finanzkraft zum Goldproduzenten: Minenplan erstmals enthüllt"

Report #12: “Ximen befreit die Kenville Goldmine von Royalty-Belastung, um Minenbetrieb noch attraktiver zu machen"

Report #11: “Das Schöne an hochgradigem Gold (und Silber!): Ximen macht ernst und expandiert Arbeiten auf mehreren Projekten gleichzeitig"

Report #10: “Ximen Mining: Der Erfolgsweg ist nun geebnet"

Report #9: “Ximen auf dem Weg in die Geschichtsbücher dank geplanter Übernahme der Kenville Goldmine"

Report #8: “Mehrere Industrieanfragen veranlassen Ximen zur Neuanalyse von aussergewöhnlich hochgradigen Tellur-Bohrkernen"

Report #7: “Ximen nimmt den Minenexperten Dr. Ball unter Vertrag“

Report #6: “Lage, Lage, Lage: Ximen Mining hat den Schlüssel zum Erfolg“

Report #5: “Bohrloch mit 541 g⁄t Gold: Hauptader der gesamten Region gefunden?“

Report #4: “Rekordverdächtige Bohrergebnisse mit 232 g⁄t Gold und 2 kg⁄t Silber über 3,13 m im Süden von British Columbia“

Report #3: “Goldene Zeiten für Ximen Mining: Starke Bohrergebnisse und steigende Edelmetallpreise beflügeln die Aktie“

Report #2: “Ximen Mining enthüllt erstaunliche Bohrkern-Details kurz vor Eintreffen der Laborergebnisse“

Report #1: “Ximen Mining: Auf der Jagd nach mehreren Millionen Unzen Gold in British Columbia“

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. oder den Autor für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten. Bitte bemerken Sie, dass Ximen für den Artikel im o.g. Prospector-Magazin ein Entgelt bezahlt haben dürfte und es sich somit nicht um eine unabhängige Analyse handelt. Das Titelbild stammt von Bloomberg.