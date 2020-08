Formycon startet zusammen mit Bioeq eine Phase-III-Studie. Erste Patienten werden in die Studie eingeschlossen. Im Fokus steht FYB203. Man will FYB203 mit dem Referenzprodukt Eylea vergleichen. Eingesetzt wird der Medikamentenkandidat bei Patienten mit neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD). Dies ist eine Ursache für Sehverlust bei älteren Menschen.Die Studie wird in Abstimmung mit den entsprechenden Behörden ...