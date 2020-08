Was Anleger bei der Investition in Optionsscheine beachten sollten.

Änderungen der impliziten Volatilität wirken sich bekanntlich stark auf die Preisbildung von Optionsscheinen an. Optionsscheine mit kurzer Laufzeit, die sich tief im Geld befinden, reagieren auf Volatilitätsänderungen in absoluten Zahlen gesehen, nur geringfügig, da ja nur der Zeitwert von der Änderung der Volatilität beeinflusst wird. Sie sind also bestens geeignet, um sich vor einem kurzfristig erwarteten Rückgang der Volatilität zu schützen.

Die Begründung dafür: Da der Zeitwert bei deep in the money Optionsscheinen mit kurzer Restlaufzeit im Verhältnis zum inneren Wert nur gering ist, und sich Volatilitätsänderungen selbstverständlich nur auf den Zeitwert auswirken können, ist die Auswirkung der Volatilität auf den gesamten Wert des Optionsscheine insofern gering, weil ja der Löwenanteil am Wert dieses Optionsscheines der innere Wert ist, und dieser hängt ausschließlich vom Kurs des Basiswertes ab.