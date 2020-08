Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund sechs Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 38,38 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss warten. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Wer von Fraport ohnehin überzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.

Fazit: Bei Fraport geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.