FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag in einem allgemein freundlichen Umfeld zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1830 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als im Tagestief. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1769 Dollar festgesetzt.

Am Markt wurden die Euro-Gewinne mit dem schwächeren US-Dollar begründet. Die überwiegend gute Aktienmarktstimmung belastete den als weltweite Reservewährung geltenden Dollar. Andere Währungen konnten im Gegenzug profitieren.