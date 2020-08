DE30 gewinnt 2% und steigt über 13.000 Punkte

++ Weltweite Aktienmärkte steigen ++ DE30 durchbricht die 13.000-Punkte-Marke ++ Bayer (BAYN.DE) erklärte sich bereit, 1,6 Milliarden Dollar zur Beilegung der Essure-Fälle zu zahlen ++



Angesichts der positiven Entwicklungen bei den Coronavirus-Impfstoffen und -Therapien steigen die Aktien auf der ganzen Welt sprunghaft an. In ganz Europa sind heute starke Kursgewinne zu beobachten, wobei die meisten Blue-Chip-Indizes um über 1% höher gehandelt werden. Der DE30 steigt um mehr als 2% und notiert wieder über der 13.000-Punkte-Marke. Der Wirtschaftskalender ist heute recht leer, sodass die Händler sich auf den eingehenden Nachrichtenfluss sowie die aktuelle Stimmung konzentrieren sollten.

Quelle: xStation 5

DE30 konnte sich von dem am 20. und 21. August erfolgten Rückgang vollständig erholen. Der Index erholte sich um mehr als 400 Punkte gegenüber dem Tief vom Freitag und überschritt die 13.000-Punkte-Marke. Die Erholung schwächte sich ab, als sich der Kurs dem wichtigsten Widerstandsbereich näherte, der sich zwischen dem Fibonacci-Retracement von 78,6% der Korrektur von Ende Juli und 13.100 Punkten bewegte. Sollte es dem Index nicht gelingen, diese Zone zu überwinden, könnte das Range Trading so eingestellt sein, dass es mit dem Bereich von 12.800 Punkten, der als Untergrenze und wichtige Unterstützung dient, fortgesetzt wird. Der Index hat die Reihe von tieferen Hochs durchbrochen, was darauf hindeutet, dass sich weitere Gewinne abzeichnen könnten. Denken Sie daran, dass die gegenwärtige Rallye hauptsächlich durch die Impfstoff-Nachrichten angeheizt wird und die Fundamentaldaten eine solch schnelle Aufwärtsbewegung nicht rechtfertigen. Dies stellt ein Risiko für die Aktien dar. Der Impfstoff-Hype dürfte jedoch zumindest bis zu den Wahlen in den USA anhalten, da Trump versucht, seine Chancen auf eine Wiederwahl zu erhöhen, und die Märkte die Entwicklungen in der Realwirtschaft weiterhin ignorieren könnten.

DE30-Mitglieder um 11:10 Uhr. Quelle: Bloomberg

Bayer (BAYN.DE) wird 1,6 Milliarden Dollar zahlen müssen, um etwa 90% der Essure-Fälle in den USA zu lösen. Essure ist ein Verhütungsmittel, das bei Patientinnen erhebliche Nebenwirkungen verursacht hat. Das Unternehmen arbeitet mit den Anwälten der übrigen Kläger zusammen, um auch deren Fälle zu regeln.

Der Aufsichtsrat der Metro AG (B4B.DE) stimmte der Entscheidung des Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Olaf Koch, zu, zum Jahresende zurückzutreten. Metro sagte, man werde mit der Suche nach einem Nachfolger beginnen.

Die Lufthansa (LHA.DE) kündigte an, dass sie den Flugbetrieb zwischen Frankfurt und Zagreb erst am 28. März 2021 wieder aufnehmen werde. Die kroatische Hauptstadt ist ein beliebtes Reiseziel in Europa.

Delivery Hero (DHER.DE) hat heute Wirecard (WDI.DE) im deutschen Leitindex abgelöst.



