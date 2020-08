Coronavirus: Markt-Update

Das vergangene Wochenende brachte eine niedrigere Zahl neuer Coronavirus-Infektionen mit sich, aber das war auch in der Vergangenheit der Fall (COVID-19-Infektionen über das Wochenende sind tendenziell deutlich geringer). Dennoch nehmen die Neuinfektionen in einigen Regionen nach wie vor zu, und die Besorgnis über eine zweite Welle (oder die Situation im Herbst insgesamt) nimmt zu.

Gestern wurden 206.730 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt bei 245.602. Quelle: Worldometers

Die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle nimmt in Italien und Frankreich deutlich zu. Italien meldete gestern 1.209 Neuinfektionen (höchste Zahl seit Mai), während es in Frankreich fast 4.897 neue Fälle gab (höchste Zahl seit dem 14. April).

Dennoch scheint sich die Lage in Spanien etwas stabilisiert zu haben. Nach einer Runde neuer Restriktionen meldeten die spanischen Behörden gestern 3.650 neue COVID-19-Fälle. Am 11. August waren es sogar 6.015 Neuinfektionen.

Zum ersten Mal ordnete die südkoreanische Hauptstadt an, dass Masken sowohl in Innenräumen als auch im Freien an öffentlichen Orten getragen werden müssen. Vorher verlangten die Behörden das Tragen von Masken nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Taxis. Auf die jüngste Entscheidung folgte ein Anstieg der Fälle. Gestern belief sich die Zahl der Neuinfektionen auf 266 (gegenüber 397 einen Tag zuvor).

Der mexikanische Präsident sagte, dass die Pandemie „an Fahrt verliert", obwohl das Land fast 4.000 neue Infektionen meldete. Er erwähnte, dass es nun genügend Krankenhausbetten für die Kranken gebe (das war die Hauptsorge Mexikos, als die Pandemie begann). Der mexikanische Präsident sagte, dass das Land nur noch 37% der Betten für allgemeine Krankenhausaufenthalte belegt habe.

Neuseeland kündigte an, dass die Corona-Beschränkungen der Stufe 3 in Auckland bis zum 30. August verlängert werden, nachdem am Montag acht neue Fälle aufgetreten sind. Der Rest des Landes wird bei den Restriktionen der Stufe 2 bleiben.

Gestern lag die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle in den USA unter dem 7-Tage-Durchschnitt. Dennoch gab es viele neue Infektionen in Colleges und Universitäten in verschiedenen Bundesstaaten, was Anlass zu ernsthafter Besorgnis über das neue Schuljahr gibt. Quelle: The COVID Tracking Project



