Digital Health: Geburt eines digitalen Healthcare-Giganten

Teladoc Health bleibt auch nach dem Zusammenschluss ein kleiner Healthcare-Player: Mit einem geschätzten Jahresumsatz von USD 1.8 Mrd. in 2021 erreicht das Unternehmen im USD 3.5 Bio. großen US-Gesundheitsmarkt nicht mal den Promillebereich. Aber diese Tatsache ist nicht ausschlaggebend. Das Gemeinschaftsunternehmen hat das Potenzial, die erste Plattform zu werden, die über die finanziellen Möglichkeiten verfügt, sich zu einem vollintegrierten Virtual-Care-Anbieter zu entwickeln. Eine Marktkapitalisierung um die USD 25 Mrd. und kein Zwang mittelfristig Gewinne zu erwirtschaften, werden es Teladoc Health ermöglichen, jedes Jahr organisch über eine USD 1 Mrd. in das Unternehmenswachstum zu investieren (der geschätzte Bruttogewinn 2021 liegt bei USD 1.2 Mrd.). Darüber hinaus kann das Unternehmen noch jährlich USD 3-4 Mrd. zusätzliches Kapital an der Börse aufnehmen, sollten grössere Wachstumsinvestitionen anstehen.

Digitalisierung des Gesundheitswesens hat gerade erst begonnen