Aberdeen Standard Fondsmanager O’Brien: "Delivery Hero könnte hochprofitables Unternehmen werden"

„Diese Woche war ein wichtiger Moment für die deutsche Technologiebranche, insbesondere nach dem Ausscheiden von Wirecard. Die Aufnahme von Delivery Hero in den DAX könnte für einige durchaus umstritten sein, da das Unternehmen weiterhin in den Marktausbau investiert und damit Gewinne und Cash-Flow dämpft. Wir sind der Meinung, dass das Unternehmens durch seine Position in einigen der attraktivsten Märkte für Lebensmittellieferungen in der Welt - insbesondere in Südkorea - gut aufgestellt ist, um in Zukunft ein gewinnbringendes und hochprofitables Unternehmen zu werden.“