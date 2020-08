Bei Palladium kristallisiert sich eine überaus spannende Chartkonstellation immer deutlicher heraus. Nach der Ausbildung der Juli-Hochs trat das Edelmetall in eine Konsolidierung ein. Den bisherigen Konsolidierungsverlauf kann man zudem in das Korsett einer symmetrischen Dreiecksformation pressen. Mittlerweile ist das Edelmetall in die Spitze dieses Dreiecks gelaufen, sodass kurzfristig ein stärkerer Bewegungsimpuls vor der Tür stehen könnte.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 31.07. hieß es unter anderem „[…] Die Konsolidierung hat nun ein wichtiges Stadium erreicht. Im Bereich von 2.000 US-Dollar treffen einige wichtige Linien zusammen. Knapp darüber verläuft die 200-Tage-Linie. Insofern wäre es eminent wichtig, wenn Palladium den Rücksetzer auf den Bereich von 2.000 US-Dollar begrenzen könnte. Gelingt dieses nicht, stünde die nächste relevante Unterstützung bei 1.750 US-Dollar im Feuer. Auf der Oberseite sieht sich das Edelmetall nunmehr einem massiven Widerstandscluster gegenüber, das sich von 2.250 US-Dollar bis 2.400 US-Dollar erstreckt und überwunden werden muss.“



In der Folgezeit bildete das Edelmetall die eingangs thematisierte symmetrische Dreiecksformation (orange dargestellt) aus. Noch ringt das Edelmetall um eine Richtung, doch der Umstand, dass Palladium in die Spitze des Dreiecks gelaufen ist, lässt nun erwarten, dass eine Entscheidung bevorstehen könnte.

Symmetrische Dreiecksformationen bringen es jedoch mit sich, dass über eine Ausbruchsrichtung spekuliert werden kann. Zudem ist die Gefahr von Fehlsignalen nicht zu unterschätzen. Vor diesem Hintergrund erlangen die Horizontalwiderstände bei 2.250 US-Dollar sowie bei 2.330 US-Dollar (Juli-Hoch) eine große Bedeutung. Sollte es darüber gehen, würde sich ein potentielles Ausbruchsszenario manifestieren. Ähnliches gilt in Bezug auf die Unterseite. Bei einem abwärtsgerichteten Ausbruch käme den Unterstützungen bei 2.050 US-Dollar und 1.950 US-Dollar eine große Bedeutung zu.