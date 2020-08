In der vergangenen Woche haben sich viele Analystenhäuser mit Adyen beschäftigt. Damals standen die Halbjahreszahlen des Zahlungsdienstleisters im Fokus. Adyen hatte ein Transaktionsvolumen von 129 Milliarden Euro, das war ein Plus von 23 Prozent. Der Umsatz stieg um 27 Prozent auf 280 Millionen Euro an. Beim EBITDA meldete man ein Plus von 12 Prozent auf 141 Millionen Euro. Letztlich gab es einen Gewinn von 78 Millionen Euro, ein ...