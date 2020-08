Zweitgrößter Anleihemarkt der Welt: Was Anleger über das Hong Kong China Bond Connect Programm wissen müssen

Vor Bond Connect waren die Zugänge, über die ausländische Investoren in chinesische Onshore-Anleihen investieren konnten, in ihrem Umfang begrenzt und hatten ihre eigenen Beschränkungen: QFII, RQFII und der China Interbank Bond Market. Bond Connect als vierter Kanal soll die operative Effizienz für ausländische Investoren verbessern, insbesondere im Hinblick auf Kontoeröffnungen und Handelsabwicklungen. Ein weiteres Ziel von Bond Connect war die potenzielle Aufnahme chinesischer Onshore-Anleihen in wichtige globale Indizes zu fördern. Dies wurde 2019 erreicht, als Bloomberg chinesische Staatsanleihen und Anleihen von Policy Banks in den Bloomberg Barclays Bond-Index (mit einer Gewichtung von 6 %) aufnahm, und JP Morgan mehrere hochliquide chinesische Staatsanleihen verschiedenen Anleiheindizes hinzufügte.

Überblick über Bond Connect: Wie funktioniert Bond Connect?

Im Rahmen von Bond Connect übermitteln Investoren Abwicklungsinstruktionen an die Central Moneymarkets Unit (CMU) von Hongkong, die als Nominee-Inhaber dieser Wertpapiere agiert und über Onshore-Clearingstellen abwickelt.