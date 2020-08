Apple durchbricht 500-Dollar-Marke

Die Apple-Aktie (AAPL.US) steigt am Montag erneut in die Höhe und durchbricht zum ersten Mal überhaupt die 500-Dollar-Marke. Das Unternehmen brauchte 38 Jahre nach dem Börsengang, um im 1-Billionen-Dollar-Club zu sein, dann weniger als 2 Jahre, um die erste 2-Billionen-Dollar-Aktie zu sein, und dann fügte sie allein am Freitag mehr als 100 Milliarden Dollar an Wert hinzu! Apple befindet sich im Aufschwung, da die Märkte erwarten, dass die Fed den Aktienmarkt in die Höhe treibt, aber das Kurs-Umsatz-Verhältnis für das Unternehmen liegt jetzt über 6 im Vergleich zu etwa 3 in den letzten zehn Jahren.

Apple treibt den gesamten US-Markt nach oben. Das Unternehmen ist im August für fast 50% der Gewinne des US500 verantwortlich. Beim US100 sind es sogar über 60%! Beide Indizes werden auf ihren Allzeithochs gehandelt. Quelle: xStation 5



