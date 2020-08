Noch dominieren bei Gold und Silber Konsolidierungsszenarien. Damit werden auch die Produzentenaktien in eine Verschnaufpause gezwungen. Bislang verläuft die Konsolidierung im Edelmetallsektor durchaus vielversprechend.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 24.08. „Gold - Edelmetall am Scheideweg“

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 24.08. „Silber - Edelmetall weiterhin mit Chancen“.

Kommen wir auf den Philadelphia Gold/Silver Index zurück. In unserer letzten Kommentierung vom 13.08. hieß es unter anderem „[…]In der Folgezeit haussierte der Index weiter. Das erste Bewegungsziel von 165 Punkten wurde knapp überschritten, ehe dem Philadelphia Gold/Silver Index die Kraft ausging. Mit Blick auf die veritable Rally und das zwischenzeitlich erreichte exponierte Kursniveau ist die Konsolidierung – so sie sich denn in geordneten Bahnen abspielt – wichtig, könnte sie doch den Grundstein für den nächsten Rally-Impuls legen. Insgesamt ist das bullische Szenario bei Gold und Silber aus unserer Sicht weiterhin intakt und das sollte sich auch positiv auf die Produzentenaktien respektive auf den Philadelphia Gold/Silver Index auswirken. Aus charttechnischer Sicht haben die 165 Punkte nun eine hohe Relevanz als Widerstand. Darüber muss es gehen… Auf der Unterseite bleibt es dabei: Idealerweise tobt sich die Korrektur oberhalb von 131 Punkten aus. Mit einem volatilen Auf und Ab ist in den nächsten Tagen durchaus zu rechnen. Sollte es signifikant unter die 131 Punkte gehen, ist jedoch Obacht geboten. Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 120 Punkte und 113 / 110 Punkte.“

In der Folgezeit gelang es dem Philadelphia Gold/Silver Index das Handelsgeschehen von der „heißen“ Zone wegzuhalten, sprich, die aus unserer Sicht zentrale Unterstützung bei 131 Punkten geriet zuletzt nicht in Gefahr. Vielmehr wurde im Bereich von 140 Punkten eine weitere Supportzone eingezogen.

Das aktuelle Chartbild verspricht Spannung. Der stark ausgeprägte Aufwärtstrend (grün dargestellt) drückt den Philadelphia Gold/Silver Index in Richtung der zentralen Widerstandszone 160 / 165 Punkte. Dieser Bereich ist durchaus als massiv einzustufen und so bleibt noch abzuwarten, wer sich letztendlich durchsetzen wird – Widerstand oder Aufwärtstrend.

Kurzum: Die wichtigen Bereiche liegen bei 160 / 165 Punkte auf der Oberseite sowie bei 140 Punkten und 131 Punkten auf der Unterseite. Noch ist das bullische Szenario intakt. Die Konsolidierung ist vor dem Hintergrund der vorherigen Rally sogar zu begrüßen; sofern es dabei bleibt und sie sich in geordneten Bahnen abspielt. Oberhalb von 165 Punkten würde sich das Rally-Szenario reaktivieren. Dagegen müsste ein Rutsch unter die 131er Marke eine Neubewertung der Lage nach sich ziehen.